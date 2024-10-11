На Украине не смогут запустить заявленный Зеленским 1 ГВт мощности

В министерстве отметили, что Украина до конца текущего года получит оборудование, с помощью которого появятся допмощности более чем на один гигаватт. Сейчас специалисты делают все возможное для подключения его к сети. Но они технически не успевают сделать данную работу.

В конце сентября Зеленский заявил, что 80% энергетической инфраструктуры Украины было уничтожено. Так, в стране не могут работать все теплоэлектростанции и почти все гидростанции.

Ранее ВС РФ атаковали объекты энергетической инфраструктуры противника. Еще они вывели из строя объекты ОПК.