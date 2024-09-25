Зеленский заявил о том, что 80% энергетической инфраструктуры Украины уничтожено

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Зеленский: на Украине выведены из строя все теплоэлектростанции

На Украине выведены из строя все теплоэлектростанции и практически все гидростанции. Об этом рассказал президент соседней страны Владимир Зеленский во время выступления на генеральной ассамблее ООН, сообщает Lenta .

Политик добавил, что его страна оказалась в ситуации, когда 80% энергосистемы разрушено. Многим украинцам придется жить без электричества зимой.

«С такими масштабами разрушений что это будет за жизнь?» — спросил Зеленский.

Ранее российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Также были выведены из строя объекты оборонно-промышленного комплекса соседней страны.