Минобороны: ВС РФ ударили по украинским энергообъектам и цехам по сбору дронов

Российские войска ночью нанесли удар по Украине с использованием самолетов, беспилотников, дальнобойных ракет и артиллерии. Были поражены объекты и солдаты противника в 141 районе зоны проведения спецоперации, сообщает Минобороны РФ.

Российские солдаты вывели из строя станцию РЛС 36Д6, поразили объекты энергетической инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса Украины. Также нанесены удары по военным аэродромам, цехам, где создают дроны, скоплениям солдат и складам с военной техникой противника.

Помимо этого, российские войска ПВО успешно ликвидировали в воздушном пространстве шесть авиабомб Hammer, шесть снарядов РСЗО HIMARS, две зенитные ракеты С-200 и 106 дронов противника. С начала спецоперации ВС РФ уничтожили 646 самолетов, 32 тыс. дронов, 1,4 тыс. РСЗО, 15 тыс. артиллерийских систем и другую военную технику.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Запад» уничтожили до 420 бойцов ВСУ за сутки. Боестолкновения происходили в ДНР, ЛНР и Харьковской области.