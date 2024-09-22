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Бойцы группировки войск «Запад» ликвидировали до 420 военнослужащих ВСУ за сутки

Подразделения группировки войск «Запад» уничтожили до 420 военнослужащих ВСУ в Харьковской области, Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике за сутки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли поражение механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны. Кроме того, российские военнослужащие отразили пять контратак противника.

Также подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Помимо боевиков, ВСУ потеряли два танка, три пикапа, орудия различного вида, гаубицы, и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Кроме того, противник лишился РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и пяти складов, где находились боеприпасы.

Ранее стало известно, что российская армия уничтожила позицию РСЗО HIMARS в Сумской области. Удар по цели был нанесен из комплекса «Искандер».