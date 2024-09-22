Российская армия уничтожила позицию РСЗО HIMARS в Сумской области

сегодня в 11:34

ВС РФ нанесли ракетный удар по позиции РСЗО М142 HIMARS в Сумской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Цель была поражена с помощью расчета ОТРК «Искандер». По позиции противника нанесли ракетный удар.

В результате были уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, два автомобиля, которые ее охраняли, и расчеты РСЗО. Минобороны РФ опубликовало видео поражения целей. На кадрах запечатлен взрыв после попадания ракеты.

Отмечается, что позиция РСЗО HIMARS вооруженных сил Украины располагалась в населенном пункте Шапошниково. Он находится в 10 км юго-западнее города Сумы.

Ранее ВКС РФ ударили по местам дислокации западных наемников в Сумской области. Украинские войска потеряли 380 солдат.