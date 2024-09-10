сегодня в 15:33

Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ и ракетные войска атаковали места дислокации западных наемников в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские войска поразили резервы 17-й танковой, 21-й, 41-й, 22-й, 54-й механизированных, 82-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Также были атакованы наемники и солдаты, состоящие в 1-й бригаде президента, 101-й, 129-й и 103-й бригадах теробороны противника.

Удар по иностранным наемникам и резервам ВСУ был нанесен в Искриковщине, Сумах, Песчаном, Белополье, Пустогороде и других населенных пунктах Сумской области. За день украинские войска потеряли 380 солдат.

Также российские бойцы вывели из строя два танка, 13 бронеавтомобилей, три артиллерийских установки и 11 обычных машин противника.

Ранее российские солдаты уничтожили замаскированные позиции HIMARS в Сумской области Украины. Их нашли в 20 км от Сум.