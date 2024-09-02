ВС РФ уничтожили замаскированные позиции HIMARS в Сумской области Украины

сегодня в 11:20

Минобороны: Россия лишила ВСУ еще одной установки HIMARS в Сумской области

Солдаты ВС РФ в Сумской области вывели из строя еще одну РСЗО HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Российская разведка успешно обнаружила в 20 километрах на юго-востоке от города Сумы РСЗО HIMARS. Затем по ней ударили высокоточными ракетами.

ВС РФ удалось вывести из строя три пусковые установки РСЗО HIMARS, одну транспортно-заряжающую машину. Также российские солдаты уничтожили 30 бойцов ВСУ и три авто сопровождения.

Ранее ВС РФ вывели из строя РСЗО HIMARS в Сумской области. Атаку нанесли с помощью авиабомбы.