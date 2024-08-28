ВКС РФ уничтожили авиабомбой РСЗО HIMARS и склад ракет ВСУ в Сумской области

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Минобороны: ВКС РФ уничтожили авиабомбой еще одну РСЗО HIMARS в Сумской области

Российские ВКС успешно атаковали ангар ВСУ с боеприпасами в Сумской области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Воздушно-космические силы России атаковали ангар рядом с населенным пунктом Кондратовка. На него сбросили авиабомбу.

В результате атаки ВС РФ вывели из строя пусковую установку РСЗО HIMARS. Воздушно-космические силы России также ликвидировали шесть боекомплектов реактивных снарядов.

Ранее ВС РФ уничтожили другую РСЗО HIMARS в Сумской области. По ней ударили ракетой «Искандер-М».