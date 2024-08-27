Опубликованы кадры поражения РСЗО HIMARS в Сумской области

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Российские военные уничтожили очередную американскую РСЗО HIMARS. В этот раз установка была расположена в населенном пункте Степановка Сумской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На опубликованных кадрах, снятых с беспилотника, видно, как РСЗО HIMARS двигается по полю. Затем по установке наносится удар расчетом ракетного комплекса «Искандер-М».

Также на видеозаписи виден взрыв и последующая детонация боекомплекта. На уничтоженной позиции вспыхнул пожар.

Ранее войска РФ атаковали военный объект в Харькове, где размещались солдаты ВСУ. В ходе атаки российских военных погибли 40 солдат противника.