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Войска РФ атаковали военный объект в Харькове, где размещались солдаты ВСУ. Об этом РИА Новости рассказало пророссийское подполье на Украине.

Пункт временной дислокации боевиков ВСУ был успешно поражен. В ходе атаки российских войск погибли 40 солдат противника.

В ночь с 6 на 7 августа ВС РФ на харьковском направлении ликвидировали трех начальников украинского генштаба. Также в этот день был уничтожен командующий нацгвардией Украины.

Ранее под Харьковом ВС РФ вывели из строя ракетную установку противника. Из нее украинские солдаты обстреливали Белгородскую область.