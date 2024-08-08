В Харьковской области ликвидированы сразу три начальника генштаба ВСУ

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В ночь с 6 на 7 августа российские военнослужащие применили «Искандеры» на харьковском направлении, уничтожили трех начальников генштаба ВСУ и командующего Нацгвардией Украины, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на «Изнанку».

Речь идет о генералах Михаиле Драпатом, Андрее Гнатове и Владимире Горбатюке. Также во время точного удара по вражеской цели погиб командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

Все ликвидированные офицеры были в контрольном пункте ПВО. Однако официально информация о гибели генералов и начальника Нацгвардии Украины пока не подтверждена.

По данным СМИ, в результате удара «Искандерами» в общей сложности погибли 20 бойцов ВСУ, еще 14 получили травмы различной степени тяжести.