Подполье: под Харьковом уничтожена ракетная установка ВСУ

сегодня в 23:17

«Контрбатарейным огнем была уничтожена одна из пусковых установок, стрелявших по мирному населению Белгородской области», — сообщил агентству представитель украинского подполья Сергей Лебедев.

Активист отметил, что цель была поражена в пригороде Харькова около 18:30.

Ранее Минобороны сообщало о ликвидации трех пусковых установок ЗРК Patriot.