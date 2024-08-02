Подполье: под Харьковом уничтожена ракетная установка ВСУ
Российские силы уничтожили ракетную установку, атаковавшую Белгородскую область
Российские силы уничтожили под Харьковом ракетную установку, атаковавшую Белгородскую область, пишет РИА Новости.
«Контрбатарейным огнем была уничтожена одна из пусковых установок, стрелявших по мирному населению Белгородской области», — сообщил агентству представитель украинского подполья Сергей Лебедев.
Активист отметил, что цель была поражена в пригороде Харькова около 18:30.
Ранее Минобороны сообщало о ликвидации трех пусковых установок ЗРК Patriot.