сегодня в 14:24

ВС РФ поразили три пусковые установки ЗРК Patriot в зоне СВО

ВСУ потеряли три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, пункт управления БПЛА, ж/д эшелоны с личным составом и боеприпасами в результате российских ударов в зоне СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В 147 районах были уничтожены скопления живой силы и военной техники противника. Цели ликвидированы с помощью ракетных войск, артиллерии, оперативно-тактической авиации и беспилотников.

Российские средства ПВО за сутки ликвидировали 61 вражеский дрон, оперативно-тактическую ракету ATACMS и 14 реактивных снарядов HIMARS.

Российская армия с начала СВО уничтожила 28 795 украинских дронов, 631 самолет, 278 вертолетов, 1 395 боевых машин РСЗО, 559 ЗРК, 16 734 танка и других бронемашин, 24 250 единиц специальной военной автомобильной техники, 12 666 орудий полевой артиллерии и минометов.