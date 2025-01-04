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На Украине мужчина умер после того, как его попытались силой мобилизовать

В Черновцах на западе Украины умер мужчина после попытки мобилизовать его силой, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канал .

«Черновцы. Убит очередной „доброволец“, — написал он.

На опубликованных кадрах видно, как мужчину скрутили и положили на землю.

«Человек скончался в больнице», — сообщил Дмитрук.

Когда и от чего именно скончался мужчина, не уточняется.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК в поисках «ухилянтов» побывали даже в стриптиз-клубах.