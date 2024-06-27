На Spotify взломали аккаунты российских звезд, у SHAMAN пропали все песни
На зарубежной музыкальной стриминговой платформе Spotify взломали страницы российских артистов. Среди пострадавших — Soda Luv, Slava Marlow, Lida и Yanix, сообщает Infox.ru.
Также с площадки пропали песни музыкального исполнителя Ярослава Дронова (SHAMAN), а композиции Полины Гагариной были переименованы.
Стриминговый сервис Spotify начал работать в России в 2020 году. В марте 2022 года из-за спецоперации на Украине компания приняла официальное решение о приостановке работы своего офиса в РФ на неопределенный срок. В декабре 2023 года Spotify перестал работать на территории РФ.
Ранее певица Zivert заявила о временном прекращении концертной деятельности из-за серьезных проблем со здоровьем. Артистка обещала вернуться с новыми песнями уже в сентябре.