На Spotify взломали аккаунты российских звезд, у SHAMAN пропали все песни

Также с площадки пропали песни музыкального исполнителя Ярослава Дронова (SHAMAN), а композиции Полины Гагариной были переименованы.

Стриминговый сервис Spotify начал работать в России в 2020 году. В марте 2022 года из-за спецоперации на Украине компания приняла официальное решение о приостановке работы своего офиса в РФ на неопределенный срок. В декабре 2023 года Spotify перестал работать на территории РФ.

Ранее певица Zivert заявила о временном прекращении концертной деятельности из-за серьезных проблем со здоровьем. Артистка обещала вернуться с новыми песнями уже в сентябре.