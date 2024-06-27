«Лучше сделать шаг назад»: куда пропала певица Zivert и почему она перестала выступать

О том, почему перестала выступать певица Zivert и вернется ли она к концертам, фестивалям и поклонникам с новыми песнями, рассказываем в материале РИАМО.

Чем известна певица Zivert

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Юлия Зиверт (фамилия при рождении — Сытник) появилась на свет в ноябре 1990 года в Москве. Интересно, что в юности она не собиралась становиться профессиональной певицей, хотя, по ее словам, с детства любила устраивать различные представления. Трудовой путь начала с романтической, но совсем не творческой профессии — в 2010 году устроилась работать стюардессой в одну из российских авиакомпаний. Карьера стюардессы длилась несколько лет и полностью устраивала девушку: новые города, новые страны, новые люди… Однако в какой-то момент Юлия поняла, что устала от постоянных перелетов и отсутствия стабильной «земной» жизни. Она решила кардинально сменить сферу деятельности и для начала поменяла паспорт — взяла девичью фамилию матери, Ирмы Зиверт.

Весной 2017 года Zivert представила на YouTube-канале свою первую песню с названием «Чак», осенью того же года вышел второй трек — «Анестезия». Далее певица записывала различные композиции и даже выпустила мини-альбом «Сияй», но настоящую популярность Zivert принесла песня «Life», которая была представлена публике в конце 2018 года и почти сразу стала невероятно популярной. Этот трек стал лидером по поиску в сервисе Shazam за 2019 год.

Далее были новые хиты и новые клипы, получение премий «RU.TV», «МУЗ-ТВ», «ЖАРА», «Золотой граммофон» и «Песня года». Кроме того, Юлия Zivert выступила как актриса дубляжа в мультфильме «Зверопой 2» (там она озвучила волчицу), а еще — работала в 12-м сезоне шоу «Голос» в качестве наставницы (вокальный конкурс был показан по Первому каналу в начале 2024 года). Артистка охотно принимала участие в фестивалях, много гастролировала и уверенно собирала полные залы на сольных концертах.

Почему Zivert прекратила выступления

Фото - © РИА Новости

Впервые о проблемах со здоровьем Zivert заговорили в конце 2022 года, когда из-за сильных болей в шее и спине она с огромным трудом завершила выступление на сцене в Пятигорске. Сразу после концерта артистке пришлось обратиться к врачам. Как сообщал Телеграм-канал Mash, в этот раз госпитализации не потребовалось, острые симптомы сняли «на месте», но диагноз уже был ясен: остеохондроз.

В феврале 2024 года Zivert опубликовала в своем Телеграм-канале обращение к поклонникам, где рассказала о намерении на время прекратить концертную деятельность.

«Вы очень хорошо знаете о моих проблемах со здоровьем, которые начались почти полтора года назад. И случилось так, что эти проблемы вернулись в мою жизнь снова, только теперь они обрели очень прогрессирующую форму».

Певица долгое время надеялась, что сможет одолеть болезнь, если будет погружена в работу и любимые проекты, но чуда не случилось. В какой-то момент она поняла, что, продолжая геройствовать, продолжает себя разрушать. «Если раньше это были звоночки от моего организма, то сейчас мой организм бьет в колокол — о том, что настало время по-настоящему подумать о себе и выбрать себя и свое здоровье».

По ее словам, последней каплей стал концерт в Калининграде в феврале 2024 года, когда перед выступлением пришлось сделать множество обезболивающих и «блокирующих» уколов, но это все равно не сняло сильный болевой синдром.

«Было принято непростое решение категорически запретить мне любую сильную физическую нагрузку. Все грядущие концерты будут перенесены на то время, когда улучшится мое состояние. Это очень сложное для меня решение, но иногда лучше сделать шаг назад, чтобы потом уверенно шагать только вперед».

В феврале 2024 года Zivert предполагала, что отказаться от выступлений придется как минимум до осени 2024 года.

Когда Zivert вернется на сцену

Фото - © РИА Новости

19 июня появилась информация, что планы на осеннее возвращение на сцену остаются в силе. Zivert пообщалась с журналистами во время презентации фестиваля Best Music Fest и призналась, что собирается дать первые концерты уже в сентябре.

«Надеюсь, к этому времени успею мощно закачать спину, чтобы мне все было нипочем. Сейчас я работаю над восстановлением здоровья. И параллельно со спортом, ЛФК и лечением мы с командой готовим новую музыку и продюсерские проекты. Поэтому осень начнется очень интересно» Zivert

Судя по фото и видео в Телеграм-канале Юлии, здоровье ее действительно улучшилось — она путешествует, совершает длительные прогулки по европейским городам и даже играет с друзьями в настольный теннис. Возможно, возвращение на сцену и в самом деле уже не за горами. Сама Zivert еще в феврале пообещала поклонникам: «Я знаю, что я вернусь и засияю ярче прежнего».