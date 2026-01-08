На Москву движется «снежный армагеддон»

На столицу надвигается «снежный армагеддон». В настоящее время на трассах заметает полосы и появляются многокилометровые пробки, сообщает SHOT .

Сильный снегопад уже начался в соседней Тульской области. На трассе М-2 в сторону Москвы водители вынуждены сбавлять скорость, часть полос полностью заметена. Заторы наблюдаются на Каширском и Киевском шоссе. Возле Ступина образовалась пробка длиной около 4 км. Также затруднено движение на трассе А108 в районе села Семеновское.

В пятницу Москву накроет разрушительный циклон «Фрэнсис». Синоптики прогнозируют, что за сутки может выпасть до 30% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут почти на полметра.

В Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снега, метели, снежных заносов и гололедицы на дорогах.

