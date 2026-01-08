Разрушительный циклон «Фрэнсис» накроет Москву 9 января

В четверг к Московскому региону приблизится чрезвычайно активный балканский циклон «Фрэнсис». При этом основная зона снегопадов будет перед теплым атмосферным фронтом, сообщается на сайте «Метеовести» .

Теплый фронт будет располагаться от севера Брянской области через Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Московскую, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую, Нижегородскую и Кировскую области.

9 января в Центральной России начнется первое в этом году испытание непогодой. «Фрэнсис» за двое суток преодолеет около 2 тыс. км. К концу рабочей недели центр циклона будет на стыке Брянской, Курской и Орловской областей. За 24 часа на юге Подмосковья может выпасть до 48–53 мм осадков, что сильно превышает норму января по снегу.

Из-за экстремальных снегопадов ГАИ и власти регионов РФ рекомендуют автолюбителям по возможности отказаться от дальних поездок.

Как ранее отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, с 6 часов утра до 18 часов вечера в регионе пройдут аномальные снегопады. Скорее всего, будет побит суточный рекорд осадков 1976 года (12,9 мм). Сугробы вырастут более чем в 1,5 раза — с 25 до 40-45 см, а в Подмосковье местами они могут достигнуть 50 см. Такие показатели близки к рекордам для этого дня в 1920 и 1956 годах — когда максимальная высота снежного покрова на ВДНХ составила 46 см.

Синоптик предупредил, что на дорогах прогнозируются снежные заносы и накаты, начнется метель, видимость ухудшится до нескольких сотен метров, порывы ветра усилятся до 15 м/с. Температура понизится до минус 12 — минус 9 градусов, но из-за сильного ветра она будет ощущаться как минус до 19.

По его словам, атмосферное давление к вечеру рухнет до733 мм рт. ст., это на 14 единиц ниже нормальных значений.

«Это будет самый настоящий снежный буран, в самом эпицентре которого окажутся Тульская, Калужская, Рязанская, Нижегородская и юг Московской области, где за 24 часа местами выпадет до 48-53 мм осадков, что больше, чем вся январская норма небесной влаги», — заключил Тишковец.

