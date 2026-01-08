Разрушительный циклон «Фрэнсис» накроет Москву 9 января
Фото - © Дмитрий Неумоин / Фотобанк Лори
В четверг к Московскому региону приблизится чрезвычайно активный балканский циклон «Фрэнсис». При этом основная зона снегопадов будет перед теплым атмосферным фронтом, сообщается на сайте «Метеовести».
Теплый фронт будет располагаться от севера Брянской области через Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Московскую, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую, Нижегородскую и Кировскую области.
9 января в Центральной России начнется первое в этом году испытание непогодой. «Фрэнсис» за двое суток преодолеет около 2 тыс. км. К концу рабочей недели центр циклона будет на стыке Брянской, Курской и Орловской областей. За 24 часа на юге Подмосковья может выпасть до 48–53 мм осадков, что сильно превышает норму января по снегу.
Из-за экстремальных снегопадов ГАИ и власти регионов РФ рекомендуют автолюбителям по возможности отказаться от дальних поездок.
Как ранее отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, с 6 часов утра до 18 часов вечера в регионе пройдут аномальные снегопады. Скорее всего, будет побит суточный рекорд осадков 1976 года (12,9 мм). Сугробы вырастут более чем в 1,5 раза — с 25 до 40-45 см, а в Подмосковье местами они могут достигнуть 50 см. Такие показатели близки к рекордам для этого дня в 1920 и 1956 годах — когда максимальная высота снежного покрова на ВДНХ составила 46 см.
Синоптик предупредил, что на дорогах прогнозируются снежные заносы и накаты, начнется метель, видимость ухудшится до нескольких сотен метров, порывы ветра усилятся до 15 м/с. Температура понизится до минус 12 — минус 9 градусов, но из-за сильного ветра она будет ощущаться как минус до 19.
По его словам, атмосферное давление к вечеру рухнет до733 мм рт. ст., это на 14 единиц ниже нормальных значений.
«Это будет самый настоящий снежный буран, в самом эпицентре которого окажутся Тульская, Калужская, Рязанская, Нижегородская и юг Московской области, где за 24 часа местами выпадет до 48-53 мм осадков, что больше, чем вся январская норма небесной влаги», — заключил Тишковец.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.