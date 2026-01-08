«Оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за метели

В Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снега, метели, снежных заносов и гололедицы на дорогах, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» уровень — опасная погода, при которой есть вероятность возникновения стихийных бедствий с возможным ущербом для населения.

Он будет действовать в Москве с 21:00 8 января до 00:00 10 января, в Подмосковье до 00:00 10 января.

Аналогичный уровень опасности погоды объявили в Ярославской. Владимирской и Рязанской областях ЦФО.

Предыдущий, «желтый», уровень опасности погоды также действует в регионе из-за сильного ветра с порывами до 18 м/с.

Ранее синоптики предупреждали, что разрушительный циклон «Фрэнсис» накроет Москву 9 января. Скорее всего, будет побит суточный рекорд осадков 1976 года в столице. Также за 24 часа на юге Подмосковья может выпасть до 48–53 мм осадков, что сильно превышает норму января по снегу.

