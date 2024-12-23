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На Кубани и в Крыму вывезли более 4 тыс тонн загрязненного мазутом грунта

На Кубани и в Крыму за сутки вывезли более 4 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

В Краснодарском крае с начала работ собрано 21 189 тонн загрязненного песка и грунта, за сутки — 4 164 тонны.

В акватории Керченского пролива собрано 25 тонн нефтеводяной смеси, обследовано 170 квадратов акватории. В порту Анапы собрано более 14 тонн нефтеводяной смеси.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившийся мазут прибило к берегам Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что на побережье Черного моря в Краснодарском крае наблюдаются повторные выбросы мазута и новые участки загрязнения после ЧП с танкерами.