Прилепин в день рождения Пригожина заявил, что «надеется увидеться» с ним

Писатель Захар Прилепин опубликовал пост в день рождения погибшего основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В публикации он заявил, что «по-прежнему надеется увидеться на этой земле» с умершим бизнесменом, сообщает «ФедералПресс» .

Прилепин назвал Пригожин личностью исторического масштаба и тепло вспоминал о нем, добавляется в статье.

«Как бы все ни было на самом деле, но по-прежнему надеюсь увидеться на этой земле, Евгений Викторович. Но уж как получится», — отметил писатель.

Евгений Пригожин погиб в августе 2023 года в результате авиакатастрофы в Тульской области. Сегодня, 1 июня, создателю ЧВК «Вагнер» могло бы исполниться 63 года.

Ранее бывший «вагнеровец» рассказал, какую фразу Евгений Пригожин вписывал в контракты своих бойцов.