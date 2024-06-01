Экс-«вагнеровец» раскрыл, какую фразу Пригожин вписывал каждому в контракт

Воевавший в ЧВК «Вагнер» мужчина рассказал, что основатель компании Евгений Пригожин вписывал в стандартный контракт сотрудников фразу «делай что должен, и будь что будет». По словам фронтовика, Пригожин общался со своими подчиненными по-семейному, но на правах старшего, и именно поэтому его называли Директором, сообщает «ФедералПресс» .

Собеседник журналистов отметил, что основатель ЧВК всегда платил своим бойца «с лихвой». По его словам, Пригожин общался на равных как с сотрудниками военной компании, так и с простыми людьми.

«Евгений Пригожин — человек удивительной честности, порядочности и при этом строгости и требовательности одновременно. <…> За честность в ответ давал еще больше», — утверждает бывший «вагнеровец».

По словам участника боевых действий, за всю жизнь ему не встречался такой начальник и командир, «который был настолько близок к людям», как Евгений Пригожин.