На белом квасе и с мясом: назван рецепт настоящий русской окрошки

Бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев в беседе с корреспондентом РИАМО сообщил, что традиционная русская окрошка готовится с белым квасом и без колбасы и сосисок.

«Наша окрошка, само собой, один из холодных супов. На самом деле, это самый тяжелый вариант, потому что там и мясо, и часто кладут картошку, хотя в изначально в рецепте, конечно, ее не было. Собственно говоря, окрошка — способ приготовления, то есть мелко все рубим, можно по старой русской традиции, жеребейками, то есть тоненькими полосочками. Это несколько видов мяса, и это вовсе не колбаса с сосисками, а запеченная или отварная курица, остатки какого-нибудь запеченного жареного мяса. Будет оптимальным вариантом добавить и свежие овощи с огорода: лук, редиску, петрушку, укроп», — объяснил Прокофьев.

Брэнд-шеф обратил внимание, что традиционно в окрошке используется белый квас, причем не сладкий. Кефиром и айраном ее начинали заправлять относительно недавно. Самое главное в окрошке — это затирка.

То есть отварной белок добавляют в замес, а желток растирают с хреном и горчицей, а затем погружают такую приправу в суп.

Прокофьев заключил, что так будет гораздо лучше, чем со сметаной. Она придаст окрошке другой цвет и остроту.

День окрошки — не официальный праздник, он отмечается 30 мая. Угощение в своем первозданном виде известно на территории России примерно с XVIII века как летнее блюдо для крестьян.