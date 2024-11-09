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МВД: с 23 ноября не принесших присягу граждан РФ начнут лишать паспортов

22 ноября 2024 года заканчивается срок, когда люди, получившие паспорт гражданина РФ, но не принесшие присягу, должны ее дать. После этой даты против них будут применяться санкции, сообщает пресс-служба МВД .

С 23 ноября люди, которые не дали присягу, будут лишены гражданства. Решение о приеме будет аннулировано.

Ограничения не затронут граждан, которые получили гражданство до 1 сентября 2017 года.

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