В Химках приняли военную присягу 376 курсантов Академии МЧС

«Вновь и вновь вы будете повторять и закреплять пройденный материал пока не станете настоящими спасателями. Легко не будет, однако всегда помните о том, что оценкой ваших знаний и умений полученных в стенах академии станут спасенные человеческие жизни», — обратился к курсантам министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Кроме того, обязательство быть верными Отечеству дали 80 воспитанников Кадетского пожарно-спасательного корпуса, 146 студентов инженерного и гуманитарного факультетов, 12 офицеров и 30 курсантов факультета по подготовке иностранных специалистов.

«Когда я проходил мимо своих родителей и всех остальных я очень сильно радовался. Я испытывал гордость за то что я нахожусь здесь, за то что я нахожусь в этом строю, что я иду со своими товарищами, с которыми за 2 месяца я уже довольно-таки сильно сплотился. Я действительно рад этому», — рассказал курсант Академии гражданской защиты МЧС Владимир Никашин.

В рамках знаменательного для ведомства события состоялась церемония открытия многофункционального спортивного комплекса Академии гражданской защиты МЧС России. Здесь обустроили более 10 залов для занятий волейболом, футболом, хоккеем, теннисом, аэробикой, боевым искусствам и боксу, а также комнаты с полосой препятствий по пожаро-спасательному спорту и кабинеты для обучения пилотированию БПЛА.

Академия гражданской защиты МЧС России является головным учебно-методическим центром в системе высшего образования МЧС России. Основным направлением ее деятельности является подготовка специалистов в области защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. За 30 лет работы из Академии вышли тысячи высококлассных специалистов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.