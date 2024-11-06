МВД предупредило россиян о возрождении мошеннической схемы «Мамонт»

Россиян предупредили о возрождении мошеннической схемы «Мамонт», согласно которой злоумышленники похищают деньги и данные банковских карт у жертв, которых называют «мамонтами», сообщает Life.ru со ссылкой на МВД.

Классическая мошенническая схема заключалась в том, что злоумышленники крали деньги, заставляя регистрироваться на фишинговом сайте под предлогом оформления фейковой покупки и доставки товаров с маркетплейсов.

Как отметили в МВД, новая схема не требует ввода данных на сайте, а предлагает установить мобильное приложение сервиса объявлений под предлогом безопасной сделки. В этом сервисе обычно спрятана шпионская программа.

Она перехватывает вводимые жертвой данные банковской карты и смс-коды. Затем мошенники крадут деньги у «мамонтов».

Ранее стало известно, что мошенники развели 71-летнюю певицу Аблабердыеву почти на 100 тыс. руб. Злоумышленники, действуя по проверенной схеме, попросили исполнительницу скачать приложение, что она и сделала, а затем с ее карты украли средства.