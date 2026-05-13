Мужской поцелуй* мог стать причиной драки на птицефабрике в Ленобласти

Массовая драка между выходцами из Узбекистана и Бангладеш на птицефабрике «Синявинская» в Ленинградской области могла произойти из-за мужского поцелуя*, сообщает 47news .

Персонал и местные жители выдвинули свою версию причин побоища. По их мнению, виноват в этом гражданин Бангладеш, который в разгар рабочей смены 12 мая внезапно проявил симпатию* к коллеге из Средней Азии.

Поцелуй* заметил отец мужчины из Узбекистана. Он набросился на гражданина Бангладеш, после чего к конфликту присоединились другие работники. Они оскорбляли друг друга и предъявляли претензии. Их разняла служба безопасности. Этот раунд выходцы из Узбекистана проиграли, но позже вернулись за сатисфакцией.

Драка продолжилась вечером в общежитии, которое находится на территории птицефабрики. В ней приняли участие более 100 человек. Не исключено, что в ходе побоища стороны применяли камни, черенки от лопат и прочий инвентарь. Гендиректор компании Алексей Беляев пообещал разобраться в ситуации.

Ранее один из сотрудников фабрики объяснил вероятную причину драки языковым барьером и разницей в ценностях.

*Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.