Драку на птицефабрике могли спровоцировать граждане Индии и Узбекистана

В Ленинградской области на птицефабрике «Синявинская» произошла массовая драка. По данным источника РЕН ТВ , конфликт вспыхнул между выходцами из Индии и Узбекистана.

Один из сотрудников фабрики объяснил причину языковым барьером и разницей в ценностях. По его словам, в драке участвовали больше 100 человек с каждой стороны.

На место прибыли четыре машины ОМОНа, наряды Росгвардии и десять карет скорой помощи. Работник фабрики отметил, что такого всплеска насилия за всю историю предприятия еще не было.

По официальным данным, госпитализированы 20 человек. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Обстоятельства и причины массовой потасовки выясняются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.