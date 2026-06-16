Мужчина собирает деньги с помощью еле живой собаки в центре Петербурга

Мужчина собирает деньги с помощью еле живой собаки в центре Санкт-Петербурга. Неравнодушные прохожие вызвали полицию, сообщает «Mash на Мойке» .

Инцидент произошел у «Площади Восстания». При этом мужчина утверждает, что питомец здоров и лишь выполняет команды, помогая хозяину собрать деньги на хостел.

Однако прохожие не поверили мужчине. Они считают, что собаку могли чем-то «накачать», чтобы она лежала практически без движения.

Ранее 19 собак погибли при пожаре в приюте для животных в Тверской области. Волонтеры утверждают, что это был поджог.

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