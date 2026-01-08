Муж умершей после увеличения ягодиц блогерши отказался отдать ее дочь отцу

У блогерши Юлии Бурцевой, которая скончалась после процедуры по увеличению ягодиц в столичной клинике, осталась 9-летняя дочь Саша. Сейчас девочка находится с отчимом Джузеппе и его семьей в Италии, сообщает «СтарХит» .

Второй муж Юлии тяжело переживает потерю супруги. При этом Джузеппе намерен взять на себя воспитание Саши и вместе с ней продолжить вести соцсети покойной жены.

«Я хочу вас поблагодарить, я прочитал все ваши послания. Моя жена любила свой блог и построила искренний контакт с вами. Я никогда не встречал такой хорошей девушки, как она. Она значительно улучшила меня. Мы с Сашей продолжим ее страсть. Я не буду закрывать ее блог. Как можно скорее она будет жить через меня и Сашу», — написал Джузеппе в соцсетях.

Подписчики Юлии возмущены таким вариантом исхода событий. Часть пользователей утверждает, что Сашу необходимо вернуть на Родину к родственникам, так как Джузеппе не удочерял девочку и не имеет прав на ребенка. При этом другая часть подписчиков считают, что для Саши будет лучше остаться в Италии, где для нее все уже стало привычным.

Ранее следователи предъявили обвинение врачу столичной частной клиники Elmas Clinic из-за смерти 38-летней блогерши Юлии Бурцевой после проведения косметической процедуры — инъекций в ягодичные мышцы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.