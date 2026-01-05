Врачу предъявили обвинение после смерти пациентки в столичной клинике

Накануне в филиале косметологической клиники Elmas Clinic в Токмаковом переулке после проведения медицинских и косметологических процедур пациентке резко стало плохо. Ее госпитализировали в медучреждение, где она скончалась.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Силовики задержали проводившего смертельную процедуру врача, ей предъявлено обвинение.

38-летняя блогерша Юлия Бурцева, жившая в Италии, приехала в Россию ради косметической процедуры — инъекций в ягодичные мышцы. Во время вмешательства у нее развился анафилактический шок. Бурцева умерла практически сразу после того, как ее доставили в больницу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.