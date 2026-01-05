Врачу предъявили обвинение после смерти пациентки в столичной клинике
Фото - © ГСУ СК России по г. Москве
Следователи предъявили обвинение врачу столичной частной клиники из-за смерти пациентки после проведения процедуры, сообщает пресс-служба ГУ СК России по Москве.
Накануне в филиале косметологической клиники Elmas Clinic в Токмаковом переулке после проведения медицинских и косметологических процедур пациентке резко стало плохо. Ее госпитализировали в медучреждение, где она скончалась.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Силовики задержали проводившего смертельную процедуру врача, ей предъявлено обвинение.
38-летняя блогерша Юлия Бурцева, жившая в Италии, приехала в Россию ради косметической процедуры — инъекций в ягодичные мышцы. Во время вмешательства у нее развился анафилактический шок. Бурцева умерла практически сразу после того, как ее доставили в больницу.
