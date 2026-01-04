Пациентка скончалась после операции в косметологической клинике в Москве
Фото - © Adobe Stock
В столице женщина скончалась в больнице после операции в филиале косметологической клиники Elmas Clinic в Токмаковом переулке, сообщает «112».
Днем в воскресенье пациентка пришла на прием в Elmas Clinic. Во время процедуры ей стало плохо.
Сначала у 30-летней пациентки случился анафилактический шок, он привел к клинической смерти. Ее в критическом состоянии экстренно доставили в больницу, где она умерла.
Причины трагедии выясняют специалисты.
Ранее пациентка скончалась после пластической операции в одной из частных клиник в центре столицы. Ей делали операцию по уменьшении груди и коррекции живота.
