Пациентка скончалась после операции в косметологической клинике в Москве

В столице женщина скончалась в больнице после операции в филиале косметологической клиники Elmas Clinic в Токмаковом переулке, сообщает «112» .

Днем в воскресенье пациентка пришла на прием в Elmas Clinic. Во время процедуры ей стало плохо.

Сначала у 30-летней пациентки случился анафилактический шок, он привел к клинической смерти. Ее в критическом состоянии экстренно доставили в больницу, где она умерла.

Причины трагедии выясняют специалисты.

Ранее пациентка скончалась после пластической операции в одной из частных клиник в центре столицы. Ей делали операцию по уменьшении груди и коррекции живота.

