сегодня в 11:41

Уголовное дело возбудили после смерти пациентки в частной клинике в Москве

Уголовное дело возбудили по факту смерти пациентки после пластической операции в одной из частных клиник в центре столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Согласно данным следствия, накануне пациентка 1982 года рождения скончалась после операции по уменьшении груди и коррекции живота (абдоминопластики) в клинике в Скатертном переулке.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следователи осмотрели место происшествия, а также изъяли необходимую документацию и назначили ряд экспертиз. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Столичная прокуратура держит на контроле расследование уголовного дела после смерти пациентки частной клиники.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.