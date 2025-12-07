сегодня в 11:42

112: 50-летняя женщина умерла после коррекции живота в московской клинике

Пациентка скончалась после пластических операций в клинике в центре Москвы. Предварительная причина смерти — аспирация, сообщает 112 .

Инцидент произошел в клинике в Скатертном переулке. Накануне 50-летней Ольге провели операции по уменьшении груди и коррекции живота (абдоминопластику).

В воскресенье утром женщине стало плохо. Врачи сделали все возможное, однако спасти пациентку не удалось.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.