Мотивация и настрой: как повысить продуктивность в период апатии

Психиатр, психотерапевт Алексей Вилков заявил, что для повышения эффективности и продуктивности в период апатии, когда ничего не хочется, важно видеть свою цель и иметь правильную и хорошую мотивацию, сообщает «Вечерняя Москва».

«Кроме того, важно избегать переутомлений, необходимо делать определенные задачи с перерывами, давая себе время для отдыха и восстановления для того, чтобы не возникало чувство усталости», — отметил специалист.

Еще один важный способ — это хвалить себя за промежуточные результаты, добавил он. Человек должен сам себе давать положительные эмоции, видеть, что у него получается реализовывать цели и задачи и получать таким образом больше энергии и сил.

Также большое значение имеет здоровый образ жизни: важно концентрироваться не только на работе, но и уделять время отдыху, физическим нагрузкам, распорядку дня и полноценному сну. По возможности все сферы жизни должны быть представлены равномерно, заключил Вилков.