Москвичи массово устанавливают стационарные телефоны из-за проблем с интернетом

В последние годы спрос на стационарные телефоны падал из-за распространения мобильной связи. Однако с начала прошедшего лета интерес к стационарным линиям в Московском регионе вновь начал расти.

Аналитики прогнозируют возможное увеличение числа подключений. По их оценкам, из-за наплыва заявок возможны задержки в обслуживании, но операторы смогут лишь незначительно увеличить свою выручку.

Перебои с мобильным интернетом и связью начались в Москве вечером 5 марта. Ранее операторы стали рассылать абонентам сообщения с «белыми списками сайтов», работающих во время ограничения интернета. Парковку при ограничении работы интернета москвичи могут оплатить до конца дня.

