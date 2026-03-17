Москвичи могут оплатить парковку до конца дня при ограничении работы интернета

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что столичная парковочная система одна из самых совершенных и лояльных в мире с точки зрения комфорта и удобства для горожан, сообщает ИС «Вести» .

Вице-мэр отметил, что водитель может внести изменения в оплату парковки или указать номер автомобиля в спокойном режиме до конца дня.

«Плюс по способам оплаты. Действительно, основная часть у нас построена была на возможности оплатить через приложение, но при этом у нас осталась возможность оплатить через СМС», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что, если оплата через мобильное приложение в определенном районе города недоступна, следует воспользоваться смс-оплатой до конца дня. Всю необходимую информацию о способах оплаты можно найти на сайте администратора московского парковочного пространства.

Перебои с мобильным интернетом и связью начались в Москве вечером 5 марта. Ранее операторы начали рассылать абонентам сообщения с «белыми списками сайтов», работающих во время ограничения интернета.

