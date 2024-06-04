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Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре во вторник

После 14:40 вторника в Москве местами ожидается ливень, гроза и сильные порывы ветра. В отдельных районах мегаполиса прогнозируется град, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Ветер будет дуть со скоростью 15-17 м/с.

Жителям и гостям столицы в непогоду рекомендуют быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Во вторник в столице и Московской области местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза, температура поднимется до плюс 26 градусов. Атмосферное давление днем составит 742 мм рт. ст.