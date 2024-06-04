Теплая и дождливая погода ожидается в Московском регионе во вторник

В Московской области и столице во вторник местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза, температура поднимется до плюс 26 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погоду в регионе будет определять атлантический циклон. При переменной облачности столбики термометров в Москве покажут плюс 23 — плюс 25 градусов, в Подмосковье — от плюс 21 до плюс 26.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, при грозе его порывы могут достигать 12-15 м/с. Атмосферное давление днем составит 742 мм рт. ст., относительная влажность воздуха — в районе 60%. Геомагнитный фон прогнозируется неустойчивый.

Длительная жара оказывает влияние на кислородный режим приземного воздуха, отмечается скопление вредных веществ, чаще формируются условия погодной гипоксии с духотой и перегревом. Это сказывается на самочувствии как жителей с хроническими заболеваниями, так и здоровых людей. Кроме того, на организм негативно влияет высокий индекс ультрафиолетовой активности.

В такую погоду рекомендуется совершать прогулки в вечернее время, после 16 часов, не забывать соблюдать питьевой режим.