Москвича обокрали в Telegram через присланную картинку

Мошенники разработали новую схему кражи денег с банковского счета через картинку, которую присылают в Telegram. С помощью нее уже обманули москвича на 22 тыс. рублей, сообщает Baza .

Неизвестный прислал Александру фотографию в Telegram 10 ноября. Мошенник заинтриговал мужчину, попросив опознать человека на снимке. Также злоумышленник уточнил, не сам ли москвич запечатлен на фото.

Когда мужчина нажал на картинку, диалог тут же исчез. Через несколько минут Александру позвонили из банка, чтобы подтвердить перевод с его дебетовой карты.

Мужчина и не собирался отправлять кому-либо деньги, потому он тут же заблокировал карту. Затем он зашел в кабинет и обнаружил пропажу средств.

Оказалось, что ровно в тот момент, когда Александр открыл присланную ему картинку, с его счета похитили 22 тыс. рублей. При этом мужчине не приходили никакие сообщения с кодами.

Ранее в Москве мошенники обманули людей через фейковые приложения по доставке почты. Через опасный софт они получают доступ к телефонам и похищают деньги.