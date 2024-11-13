В Москве мошенники обманывают людей через приложения по доставке почты

В Москве мошенники начали обманывать граждан под видом установки фейковых приложений для получения посылок. Через опасный софт они получают доступ к телефонам и похищают деньги, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Аферисты сообщают гражданам о том, что на их имя пришла посылка, но чтобы ее получить, нужно установить специальное приложение. Жертвой мошенников уже стала 65-летняя женщина, которая согласилась установить такое приложение. Злоумышленники убедили женщину в телефонном разговоре, что оформить доставку посылки можно только удаленно и через специальную программу.

После того как женщина перешла по ссылке, которую ей прислали, телефон временно перестал работать. Через какое-то время с ней связались лжебанкиры и лжеправоохранители, которые сообщили, что зафиксировали попытки получить кредит на крупную сумму под ее поручительство.

Дальше злоумышленники действовали по традиционной схеме: убедили женщину снять все деньги, получить кредит и перевести средства на «безопасный счет». В итоге москвичка потеряла более 1,8 млн рублей и только после этого поняла, что общалась с аферистами.

Прокуратура Москвы напоминает, что не следует выполнять любые указания неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись. Нельзя передавать никакие коды из SMS-сообщений, а также не следует переходить по ссылкам и тем более переводить средства на «безопасные счета». Если кто-то сообщил вам о попытке похитить средства, следует прервать разговор и перезвонить по официальному номеру своего банка. Это поможет вам сохранить средства.