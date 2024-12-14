Мошенники воруют крупные суммы денег у популярных блогеров

Мошенники научились обманывать крупных российских блогеров, а также их менеджеров, которые отвечают за рекламу. Аферисты воруют данные этих людей, сообщил сотрудник «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов во время беседы с журналистом РИА Новости .

Мошенники пишут блогерам или их менеджерам, что хотят сотрудничать. Представляются работниками крупных брендов рекламы.

Затем аферисты отправляют фишинговую ссылку на якобы «техническое задание» к ролику или публикацию. Жертва кликает на нее и утрачивает личные данные. Они попадают в руки к мошенникам.

Аферисты создают сайты, которые очень похожи на настоящие. Блогерам и их менеджерам рекомендуется не кликать на вызывающие подозрения ссылки даже если они приходят от, предположительно, крупных рекламодателей.

13 декабря в России заблокировали Viber. Депутат Госдумы Антон Немкин сказал, что мессенджер был небезопасным. Аферисты регулярно пользовались им для обмана, в том числе и россиян.