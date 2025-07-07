Более 500 тонн гуманитарного груза собрали в Химках с начала СВО

Жители Химок собрали и отправили свыше 500 тонн гуманитарных грузов для участников специальной военной операции. К инициативе присоединяются не только горожане, но и депутаты, общественные организации и волонтеры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский передал посылку с продуктами, медикаментами и средствами личной гигиены в местное отделение партии «Единая Россия».

«Поддержка наших бойцов — это обязанность каждого, кто чувствует ответственность за страну», — подчеркнул Сергей Малиновский.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов также передал гуманитарную помощь в Региональный ресурсный центр «Волонтёры Подмосковья».

«Люди активно откликаются на призывы помочь. Эта поддержка действительно доходит до адресатов», — отметил Владислав Мирзонов.

Депутат Алексей Федоров напомнил, что принять участие в сборе может любой желающий. Помощь направляется не только военным, но и их семьям, а также жителям новых регионов России.

К инициативе также присоединился депутат Химок Руслан Шаипов. Он организовал передачу теплой одежды и техники в один из волонтерских центров Химок.

Уточнить адреса пунктов сбора можно в Центре поддержки участников СВО и их семей по телефону: 8(495)793-09-88. Горячая линия работает с 09:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 16:00 в выходные дни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.