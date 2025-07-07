Капремонт детсада на ул Баженова в Жуковском выполнен более чем на 50%

«Работы идут по графику, готовность превышает 50%. На объекте находятся более 50 рабочих, весь необходимый стройматериал также на месте», — прокомментировал Андроник Пак.

На данный момент выполнена гидроизоляция кровли, идет утепление фасада, внутри здания сделана стяжка пола, стены отштукатурены и подготовлены под покраску, уже уложена плитка на полах и стенах, идут работы по устройству внутренних инженерных сетей.

Как пояснил глава городского округа, задача — закончить капитальный ремонт к 1 сентября.

«К этой дате детский сад должен встретить малышей обновленным, комфортным и современным», — добавил Андроник Пак.

В настоящий момент в Жуковском также идут работы по капитальному ремонту дошкольного отделения школы № 6 на улице Чапаева и здания Жуковского авиационного техникума им. В. А. Казакова на улице Дугина.

Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.

«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.