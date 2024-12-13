Депутат Госдумы прокомментировал блокировку мессенджера Viber

Член думского комитета по информационной политике Антон Немкин заявил, что причиной блокировки Viber в России стали игнорирование администрацией мессенджера российского законодательства и неоплаченные штрафы, общая сумма которых за 2 года превысила 1,8 млн рублей, сообщает РИА Новости .

Ранее Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории РФ «в связи с нарушением требований российского законодательства».

«Распространение запрещенного контента там не регулируется — Viber неоднократно штрафовался российскими судами за отказ удалить противоправную информацию», — сказал Немкин.

Он подчеркнул, что в настоящее время мессенджер продолжает игнорировать требования российского законодательства и не удаляет запрещенную информацию, в том числе данные, связанные с проведением СВО.

Также по словам депутата, Viber не мог обеспечить должный уровень безопасности российских пользователей. Мошенники часто используют Viber для реализации своих схем, поскольку он позволяет обмениваться сообщениями, звонками и мультимедийным контентом без строгой верификации личности.

Регистрация через номер телефона делает его удобным для быстрого создания новых учетных записей, что позволяет злоумышленникам легко менять профили и номера для новых атак.

Парламентарий отметил, что еще с помощью мессенджера иностранные спецслужбы могут вербовать россиян. Viber предоставляет возможность анонимно и безопасно общаться с потенциальными жертвами, которыми зачастую становятся подростки.

Помимо этого, Viber предоставляет возможность осуществлять звонки и видеозвонки с высоким уровнем конфиденциальности. Это позволяет вербовщику установить личный контакт, не раскрывая своего реального местоположения или личности, заключил Немкин.