Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber в России

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Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории РФ. В последнее время им активно пользовались мошенники и украинские диверсанты, сообщает URA.RU .

В сообщении ведомства сказано, что доступ к мессенджеру ограничен «в связи с нарушением требований российского законодательства».

Злоумышленники использовали Viber для имитации звонков из Сбербанка и запуска бота для сбора информации.

В текущем году мошенники смогли обмануть граждан России через мессенджер на сумму в 5 млрд рублей. Кроме того, там распространяли наркотики и вовлекали граждан в противоправную деятельность.

Ранее стало известно, что общественники уже дважды за 3 месяца обратились в Роскомнадзор с требованием заблокировать популярную у детей и подростков игру Roblox.