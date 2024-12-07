Игру Roblox снова хотят запретить в России

SHOT: игра Roblox оказалась под угрозой блокировки в России после жалобы в РКН

Популярную у детей и подростков игру Roblox снова попросили заблокировать на территории России. С такой инициативой выступают уже второй раз за три месяца, сообщает SHOT .

Жалобу на Roblox в Роскомнадзор отправила руководитель общественного движения «Здоровое отечество» Екатерина Лещинская, а также ее коллеги. Девушка считает, что игра опасна по нескольким причинам.

В нее играют, в основном, дети от 3 до 15 лет. Внутри есть встроенные покупки, из-за чего есть вероятность списать большие средства с банковских карт родителей.

Также в игре сидят люди с плохими намерениями, используется нецензурная брань. Помимо этого, в Roblox есть контент с насилием.

Еще Лещинская обвинила разработчиков в том, что они мало внимания уделяют модерации продукта.

В сентябре 21-летний мужчина отправил второкласснице интимное фото в Roblox.