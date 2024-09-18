Детскую игру Roblox могут запретить в России из-за интимного фото

Популярную у детей игру Roblox хотят запретить в России. Причина в том, что один из геймеров отправил ученице второго класса из Томска фотографию полового органа, сообщает SHOT .

Летом юной школьнице в Roblox написал 21-летний мужчина по имени Олег. Они обменялись номерами мобильного. Почти сразу после этого парень отправил детородный орган.

После этого 21-летний мужчина попросил у второклассницы отправить свои интимные фотографии. Взамен он предлагал ей донаты, которые девочка смогла бы использовать в игре.

Однако собеседница испугалась и пожаловалась на это маме. Родители второклассницы считают, что на платформе Roblox может процветать педофилия.

Ранее телеканал 360 запустил игровое пространство на площадке Roblox. Журналисты хотят заинтересовать молодежь в изучении красот, достопримечательностей Московской области.