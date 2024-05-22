360.ru привлекает подростков к знакомству с Подмосковьем через игру на Roblox

Телеканал 360.ru запустил собственное игровое пространство на популярной платформе Roblox. Цель проекта — заинтересовать подростковую аудиторию красотами и достопримечательностями Московской области и вовлечь их в познание родного региона.

По словам заместителя гендиректора телеканала Алексея Коваля, платформа Roblox невероятно востребована среди детей и подростков, поэтому это — идеальный способ заинтересовать целевую аудиторию и познакомить ее с красотами и богатством Подмосковного региона.

Игровая локация под названием «Остров 360» объединила на своей территории знаковые объекты Подмосковья: дом-слон, коллайдер, аэропорт Домодедово, новую больницу в Красногорске и даже Дом правительства региона.

Для прохождения маршрута по этим локациям игрокам предстоит решать различные задания — отгадывать загадки, проходить челленджи и даже создавать собственные репортажи для 360.ru. За правильные ответы они будут получать бонусные прыжки, помогающие приближаться к финальной цели.

Особенностью проекта является возможность не только индивидуального, но и командного прохождения — группой до 10 человек. Кроме того, для передвижения по «Острову 360» доступен разнообразный автопарк, включающий брендированные машины телеканала, кибертраки и спорткары.

Создавая игру, телеканал активно привлекал к разработке и тестированию студентов и школьников, чтобы максимально учесть интересы и предпочтения целевой аудитории

Чтобы начать игру, необходимо зарегистрироваться на сайте Roblox, скачать приложение и авторизоваться. Затем можно сразу приступать к исследованию «Острова 360» и составлению своих репортажей о Московской области.