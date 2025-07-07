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Глава Жуковского вручил женщине сертификат на переселение из аварийного жилья

Глава Жуковского Андроник Пак вручил сертификат на переселение из аварийного жилья жительнице города Елене Осиповой. Она стала в этом году первой жуковчанкой, которая получила такой сертификат, сообщает пресс-служба администрации округа.

Елена Владимировна пришла на вручение со своим мужем.

«От души поздравляю с таким важным событием в их жизни. Квартиру семья Осиповых уже подобрала», — прокомментировал глава Жуковского.

Благодаря сертификату жители аварийных домов получают возможность переехать в новое, комфортное жилье в любом городе Подмосковья, не дожидаясь переселения.

Всего на данный момент в Жуковском подано еще три заявления на выдачу сертификатов.

Заявления принимаются до 1 августа. Реализовать сертификат необходимо до 1 октября 2025 года.

В прошлом году 31 семья из Жуковского, проживающая в аварийных домах, улучшила свои жилищные условия.

Уточнить необходимую информацию по сертификатам можно в отделе жилищной политики администрации Жуковского по телефону: 8(495)556-96-64. Также работает горячая линия по данному вопросу: 8(925)241-13-52, 8(925)241-75-11, 8(926)611-93-33, 8(925)241-75-24.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб.

«Главная задача — каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб, на КРТ, реновацию попросту говоря. Если эта цель не преследуется, то большой вопрос — зачем такая стройка? Или рабочие места, <…> или расселение из бараков», — подчеркнул Воробьев.